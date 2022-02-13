В Кремле заявили об актуальности вопроса энергопоставок

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что вопрос энергопоставок на данный момент более чем актуален.

«Актуально? Более чем», — таким образом ответил Песков на вопрос о насущности вопроса с энергетическими поставками. Его слова приводит РИА Новости.

Песков подчеркнул, что, согласно заявлениям президента России Владимира Путина, все взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть «максимально прозрачными, исключительно рыночными» и долгосрочными.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Евросоюзе выросли в шесть-десять раз.

По состоянию на 1 февраля цены опускались ниже $900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.