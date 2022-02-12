Работу органов опеки в Саратовской области проверят после ранения ребёнка из Энгельса
- РИА Новости
«Глава региона поручил министру здравоохранения Олегу Костину контролировать оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшему ребёнку. Зампреду Роману Грибову поручено проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района», — говорится в заявлении пресс-службы Радаева в Telegram.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.
Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.