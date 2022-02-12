Работу органов опеки в Саратовской области проверят после ранения ребёнка из Энгельса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района после госпитализации пятилетнего мальчика с ранениями.

«Глава региона поручил министру здравоохранения Олегу Костину контролировать оказание всей необходимой медицинской помощи пострадавшему ребёнку. Зампреду Роману Грибову поручено проверить работу органов опеки и попечительства Энгельсского района», — говорится в заявлении пресс-службы Радаева в Telegram.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.

Ребёнок находится в тяжёлом состоянии.