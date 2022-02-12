Кабмин одобрил расширение ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области

Короткая ссылка
Правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин одобрил расширение ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области
  • Gettyimages.ru

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области», — говорится в сообщении.

В границы ТОР «Столица Арктики» планируется включить земельный участок в посёлке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск.

Ожидается, что расширение ТОР позволит привлечь в экономику региона более 5,8 млрд рублей инвестиций.

Ранее Кабмин одобрил расширение границ ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае и ТОР «Белогорск» в Амурской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить