Кабмин одобрил расширение ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области

Правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет границы территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области», — говорится в сообщении. В границы ТОР «Столица Арктики» планируется включить земельный участок в посёлке Видяево, а также часть акватории порта Мурманск. Ожидается, что расширение ТОР позволит привлечь в экономику региона более 5,8 млрд рублей инвестиций. Ранее Кабмин одобрил расширение границ ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае и ТОР «Белогорск» в Амурской области.