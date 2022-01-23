Правительство России одобрило расширение ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае

Правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Границы территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск» будут расширены за счёт включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение позволит к 2025 году построить горно-обогатительный комбинат на Малмыжском месторождении.

«Благодаря ему в Хабаровском крае появится более 2 тыс. новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступит не менее 77,9 млрд рублей частных инвестиций», — отметили в правительстве.

Ранее кабмин одобрил увеличение объёма финансирования на развитие ТОР «Забайкалье».