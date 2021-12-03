Кабмин одобрил увеличение объёма финансирования на развитие ТОР «Забайкалье»

Короткая ссылка
Правительство России одобрило увеличение объёма финансирования на развитие ТОР «Забайкалье». Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин одобрил увеличение объёма финансирования на развитие ТОР «Забайкалье»
  • globallookpress.com
  • © Russian Government

«С 2,4 млрд до 13,7 млрд рублей увеличен объём федерального финансирования, выделяемый на создание инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В сентябре сообщалось, что правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить