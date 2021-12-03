Кабмин одобрил увеличение объёма финансирования на развитие ТОР «Забайкалье»

Правительство России одобрило увеличение объёма финансирования на развитие ТОР «Забайкалье». Об этом сообщается на сайте кабмина.

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«С 2,4 млрд до 13,7 млрд рублей увеличен объём федерального финансирования, выделяемый на создание инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», — говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин. В сентябре сообщалось, что правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области.