Кабмин одобрил увеличение объёма финансирования на развитие ТОР «Забайкалье»
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«С 2,4 млрд до 13,7 млрд рублей увеличен объём федерального финансирования, выделяемый на создание инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье», — говорится в сообщении.
Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.
В сентябре сообщалось, что правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области.