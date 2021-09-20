Кабмин одобрил расширение границ ТОР «Белогорск» в Амурской области

Правительство России одобрило расширение границ территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Границы территории опережающего развития (ТОР) «Белогорск» в Амурской области будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «это решение поможет сформировать условия для реализации инвестпроекта по техническому перевооружению элеватора в посёлке Серышево. Завершить работы на объекте планируется в 2022 году».

«Благодаря принятому постановлению в экономику региона поступит не менее 130 млн рублей частных инвестиций», — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что кабмин одобрил расширение границ и увеличение финансирования ТОР «Камчатка».