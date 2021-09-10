Кабмин одобрил расширение границ и увеличение финансирования ТОР «Камчатка»
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Отмечается, что «это решение поможет создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса».
«Ожидается, что благодаря этому в экономику региона поступит не менее 750 млн рублей частных инвестиций. Постановление также предусматривает увеличение финансирования ТОР «Камчатка» из федерального бюджета на 10,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства заявили, что «средства направят на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов».
«Речь идёт, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло-и водоснабжения, строительстве дорог. Развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тыс. рабочих мест, проинвестировано порядка 128 млрд рублей», — добавили в кабмине.
Ранее сообщалось, что Мишустин подписал постановление об увеличении финансирования двух дальневосточных территорий опережающего развития.