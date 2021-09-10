Кабмин одобрил расширение границ и увеличение финансирования ТОР «Камчатка»

Границы территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» в Камчатском крае будут расширены за счёт включения в неё новых земельных участков. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «это решение поможет создать благоприятные условия для реализации инвестпроекта по строительству высокотехнологичного рыбоперерабатывающего комплекса».

«Ожидается, что благодаря этому в экономику региона поступит не менее 750 млн рублей частных инвестиций. Постановление также предусматривает увеличение финансирования ТОР «Камчатка» из федерального бюджета на 10,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства заявили, что «средства направят на создание инфраструктуры, необходимой для работы компаний-резидентов».

«Речь идёт, в частности, о технологическом присоединении объектов к электросетям, обеспечении тепло-и водоснабжения, строительстве дорог. Развитие инфраструктуры позволит реализовать проекты, в рамках которых будет создано не менее 4 тыс. рабочих мест, проинвестировано порядка 128 млрд рублей», — добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что Мишустин подписал постановление об увеличении финансирования двух дальневосточных территорий опережающего развития.