Кабмин выделит допсредства на финансирование территорий опережающего развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении финансирования двух дальневосточных территорий опережающего развития.

Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства.

Власти на 309 млн рублей увеличат финансирование территории опережающего развития «Михайловский» в Приморском крае. Средства предполагается потратить на создание системы автономного газоснабжения для реализации инвестиционного проекта, который подразумевает строительство животноводческого кластера. По предварительным данным, это создаст более 1,5 тыс. рабочих мест.

Также кабмин выделит дополнительное финансирование в размере 699,9 млн рублей для ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае. Деньги пойдут на возведение ряда производственно-административных корпусов, офиса и трансформаторной подстанции.

В августе правительство одобрило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкалье и Челябинской области — в них войдут новые земельные участки.