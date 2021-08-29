В Забайкалье и Челябинской области расширят границы территорий опережающего развития

Правительство России одобрило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкалье и Челябинской области — в них войдут новые земельные участки.

Как сообщило правительство, решение поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов.

Например, в ТОР «Забайкалье» в ближайшие годы построят тепличный комплекс и предприятие по выращиванию зерновых культур (пшеницы, рапса, льна).

«Это позволит привлечь в регион не менее 4 млрд рублей частных инвестиций и создать около 240 рабочих мест», — рассказали в правительстве.

В ТОР «Снежинск» планируют запустить пять новых проектов, которые включают открытие промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, а также керамической плитки, по переработке отходов из полистирола и полипропилена, нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров.

Это позволит привлечь 2,9 млрд рублей частных инвестиций и создать более 370 новых рабочих мест, заявили в пресс-службе.

ТОР является инструментом развития, призванным стимулировать приоритетные отрасли экономики, а также привлекать новых инвесторов. Это способствует росту благосостояния жителей регионов.

Резидентам ТОР доступны льготы и преференции, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Ранее правительство одобрило расширение границ трёх ТОР на Дальнем Востоке.