В Забайкалье и Челябинской области расширят границы территорий опережающего развития

Короткая ссылка
Правительство России одобрило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкалье и Челябинской области — в них войдут новые земельные участки.
В Забайкалье и Челябинской области расширят границы территорий опережающего развития
  • © Андрей Попов
  • РИА Новости

Как сообщило правительство, решение поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов.

Например, в ТОР «Забайкалье» в ближайшие годы построят тепличный комплекс и предприятие по выращиванию зерновых культур (пшеницы, рапса, льна).

«Это позволит привлечь в регион не менее 4 млрд рублей частных инвестиций и создать около 240 рабочих мест», — рассказали в правительстве.

В ТОР «Снежинск» планируют запустить пять новых проектов, которые включают открытие промышленных предприятий по изготовлению антикоррозионных и огнезащитных лакокрасочных материалов, а также керамической плитки, по переработке отходов из полистирола и полипропилена, нанесению металлических покрытий на стальные трубы и изготовлению термоизолирующих футляров.

Это позволит привлечь 2,9 млрд рублей частных инвестиций и создать более 370 новых рабочих мест, заявили в пресс-службе.

ТОР является инструментом развития, призванным стимулировать приоритетные отрасли экономики, а также привлекать новых инвесторов. Это способствует росту благосостояния жителей регионов.

Резидентам ТОР доступны льготы и преференции, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Ранее правительство одобрило расширение границ трёх ТОР на Дальнем Востоке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить