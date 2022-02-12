Срок рассмотрения заявлений на гражданство России могут сократить до 3 месяцев
- РИА Новости
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29 декабря 2021 года президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации».
Запланировано, что на МВД возложат ответственность за принятие решений о приёме в гражданство отдельных категорий лиц.
«Срок рассмотрения их заявлений о приёме в гражданство России сокращён с одного года до трёх месяцев», — цитирует ТАСС пресс-центр ведомства.
Отмечается, что к отдельным категориям относятся граждане, на которых не распространяется так называемый упрощённый порядок приёма в гражданство России, получившие политическое убежище на российской территории, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в армии России.
Ранее в МВД России заявили, что в 2021 году более 735 тыс. иностранцев получили российское гражданство.