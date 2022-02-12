Срок рассмотрения заявлений на гражданство России могут сократить до 3 месяцев

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Срок рассмотрения заявлений на российское гражданство в общем порядке могут сократить с 1 года до трёх месяцев, сообщает пресс-центр МВД России.
Срок рассмотрения заявлений на гражданство России могут сократить до 3 месяцев
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

29 декабря 2021 года президент России Владимир Путин внёс в Госдуму проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации».

Запланировано, что на МВД возложат ответственность за принятие решений о приёме в гражданство отдельных категорий лиц.

«Срок рассмотрения их заявлений о приёме в гражданство России сокращён с одного года до трёх месяцев», — цитирует ТАСС пресс-центр ведомства.

Отмечается, что к отдельным категориям относятся граждане, на которых не распространяется так называемый упрощённый порядок приёма в гражданство России, получившие политическое убежище на российской территории, признанные беженцами и проходящие военную службу по контракту в армии России.

Ранее в МВД России заявили, что в 2021 году более 735 тыс. иностранцев получили российское гражданство.

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