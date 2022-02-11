Миронов заявил о сокращении числа личных встреч после госпитализации Зюганова и Жириновского
- Legion-Media
«С учётом коварства нового штамма «омикрон» вынужден предпринимать дополнительные меры безопасности: меньше стараюсь проводить личных встреч, а больше проводить мероприятий онлайн, по видеосвязи», — сообщил Миронов в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил депутат, в целом он работает в обычном режиме — в здании Госдумы, но надевает защитную маску.
Миронов также пожелал скорейшего выздоровления Зюганову и Жириновскому.
Ранее сообщалось, что Зюганова поместили на несколько дней в больницу для профилактики.
9 февраля стало известно о госпитализации Владимира Жириновского. По данным Минздрава, политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19».