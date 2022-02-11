Миронов заявил о сокращении числа личных встреч после госпитализации Зюганова и Жириновского

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Председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о сокращении числа личных встреч после госпитализации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Миронов заявил о сокращении числа личных встреч после госпитализации Зюганова и Жириновского
  • Legion-Media

«С учётом коварства нового штамма «омикрон» вынужден предпринимать дополнительные меры безопасности: меньше стараюсь проводить личных встреч, а больше проводить мероприятий онлайн, по видеосвязи», — сообщил Миронов в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил депутат, в целом он работает в обычном режиме — в здании Госдумы, но надевает защитную маску.

Миронов также пожелал скорейшего выздоровления Зюганову и Жириновскому.

Ранее сообщалось, что Зюганова поместили на несколько дней в больницу для профилактики.

9 февраля стало известно о госпитализации Владимира Жириновского. По данным Минздрава, политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19».

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