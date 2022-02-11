Подмосковные педиатры пройдут стажировки в зарубежных клиниках

В Московской области стартовал проект «Наш детский врач», который позволит педиатрам обмениваться опытом с зарубежными коллегами.

Об этом сообщает телеканал «360».

Министр здравоохранения региона Светлана Стригункова заявила, что частично стажировки будут дистанционными, а остальные — очными. Первую встречу с медиками провёл руководитель детской клиники медицинского центра Израиля «Хадасса» Эйтан Керем.

«Наша задача — вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень», — отметила Стригункова.

Она напомнила, что в области работают 1,5 тыс. участковых педиатров.

«Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками», — добавила министр.

В 2022 году запланировано 150 стажировок, в том числе международные.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что жителям Москвы рассказали, как дистанционно проконсультироваться с врачом и открыть больничный.