Набиуллина назвала несбалансированными темпы роста ипотеки в России

Темпы роста ипотеки в России должны быть медленнее, льготные программы станут более адресными, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Темпы развития ипотеки тоже не являются сейчас сбалансированными, на наш взгляд. Такие темпы как раз были одним из ключевых факторов роста цен на жильё», — цитирует Нибуллину РИА Новости.

Она выразила надежду на то, что политика ЦБ и льготные программы в будущем станут более адресными.

«Будет отказ от таких широко действующих программ в пользу адресных. И что это постепенно приведёт к тому, что темпы роста ипотеки будут более сбалансированы», — сказала глава российского регулятора.

По её словам, в 2021 году ипотечные жилищные кредиты выросли почти на 27 п.п. В 2022 году ожидается около 15—19 п.п.

Эксперт по ипотечному рынку Константин Шибецкий ранее рассказал о ставках на новое и вторичное жильё.

Специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые хотели бы взять ипотеку.