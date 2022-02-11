Набиуллина назвала несбалансированными темпы роста ипотеки в России
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«Темпы развития ипотеки тоже не являются сейчас сбалансированными, на наш взгляд. Такие темпы как раз были одним из ключевых факторов роста цен на жильё», — цитирует Нибуллину РИА Новости.
Она выразила надежду на то, что политика ЦБ и льготные программы в будущем станут более адресными.
«Будет отказ от таких широко действующих программ в пользу адресных. И что это постепенно приведёт к тому, что темпы роста ипотеки будут более сбалансированы», — сказала глава российского регулятора.
По её словам, в 2021 году ипотечные жилищные кредиты выросли почти на 27 п.п. В 2022 году ожидается около 15—19 п.п.
Эксперт по ипотечному рынку Константин Шибецкий ранее рассказал о ставках на новое и вторичное жильё.
Специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые хотели бы взять ипотеку.