Специалист по ипотечному рынку Шибецкий рассказал о ставках на новое и вторичное жильё

Эксперт по ипотечному рынку Константин Шибецкий рассказал о ставках на новое и вторичное жильё.

«Здесь большую роль играет взаимодействие застройщиков и ипотечных игроков. Потому что постоянно застройщики разрабатывают со своими партнёрами специальные продукты, при которых субсидируется ставка для заёмщиков, и тогда появляются исключительные продукты на уровне 1 или 2% годовых вообще, в принципе», — заявил он в беседе с «МИР 24».

По словам эксперта, в целом всё зависит от того, что именно хочет конкретный покупатель, поскольку на каждом объекте у каждого застройщика есть отделы продаж и сотрудники, которые занимаются коммуникацией с банками по поводу условий кредитования.

«То есть отталкиваемся от объектов, подбираем объекты. Исходя из этой подборки объектов выясняем, какие специфические условия по ипотеке есть у того или иного застройщика», — пояснил Шибецкий.

Эксперт посоветовал тем, кто хочет получить кредит на приобретение строящегося жилья, не идти сразу в банк, а отталкиваться от конкретных объектов недвижимости.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.