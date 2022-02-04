Специалист по финансовой грамотности Дайнеко дала советы желающим взять ипотеку

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко дала советы россиянам, которые хотели бы взять ипотеку.
Специалист по финансовой грамотности Дайнеко дала советы желающим взять ипотеку
  • Legion-Media

Своим мнением она поделилась с «Российской газетой».

Прежде всего эксперт советует оценить свою платёжеспособность и возможные риски. Платёж по ипотеке не должен превышать 40% от доходов заёмщика.

Необходимо сравнивать ипотечные предложения, внимательно изучая условия, возможно, рассмотреть для себя программы льготного ипотечного кредитования.

Оформлять ипотеку эксперт советует на максимальный срок, уменьшая тем самым текущую финансовую нагрузку. Также не стоит приобретать слишком переоценённое жильё.

«Если жилищный вопрос решён и есть средства для части оплаты, можно рассмотреть ипотеку под строящиеся объекты. Стоимость жилья после сдачи объекта сможет сбалансировать затраты и догоняющую деньги инфляцию, если его придётся продать», — сказала Дайнеко.

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