Новый медцентр для пациентов с COVID-19 открылся в Тюмени

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Новый коронавирусный госпиталь начинает свою работу на Червишевском тракте в Тюмени. Его строительством занималась структура Минобороны.
Новый медцентр для пациентов с COVID-19 открылся в Тюмени
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Многофункциональный медцентр «Тюмень-2» введён в строй в областной столице. Он начинает работу в качестве стационара для лечения пациентов с COVID-19. После улучшения эпидобстановки учреждение будет оказывать помощь по таким направлениям, как хирургия, онкология, урология, акушерство», — говорится в сообщении.

Стационар рассчитан на 80 коек, 12 из которых — реанимационные.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковной Истре построят госпиталь с поликлиникой и круглосуточным стационаром. Работы будут проходить при участии специалистов Минобороны.

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