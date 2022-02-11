На Кубани за сутки госпитализировали 675 человек с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки госпитализировали 675 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

При этом, как сообщает портал «Юга.ру», медики подтвердили коронавирус у 3771 жителя региона. В стационарах находятся 3190 пациентов, из них в тяжёлом состоянии 112, 14 человек за сутки скончались.

Наряду с этим в Волгоградской области выявили 1916 новых случаев заболевания. Накануне их было 1715, передаёт сайт Novostivolgograda со ссылкой на федеральный оперштаб.

481 пациента за сутки выписали из больниц в связи с выздоровлением, 11 человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали 4468 случаев коронавируса за последние сутки.