В Ростовской области зафиксировали 4468 случаев коронавируса за сутки

В Ростовской области зафиксировали 4468 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

На лечении в стационарах находятся 3,3 тыс. пациентов.

Общее число заболевших в регионе достигло 253 948. Выписаны 195 тыс. человек.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 203 949 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.