В Ростовской области зафиксировали 4468 случаев коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
На лечении в стационарах находятся 3,3 тыс. пациентов.
Общее число заболевших в регионе достигло 253 948. Выписаны 195 тыс. человек.
В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 203 949 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.