В Иркутской области подтвердили 3715 случаев коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.
«За минувшие сутки госпитализированы 29 человек. А всего теперь находятся на лечении 3996 человек», — заявили в штабе.
Общее число выздоровевших в регионе составляет 159 520.
В целом в России за последние 24 часа выявили 203 949 случаев коронавируса, передаёт Newinform.
Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.