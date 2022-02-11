В Иркутской области подтвердили 3715 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области подтвердили 3715 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«За минувшие сутки госпитализированы 29 человек. А всего теперь находятся на лечении 3996 человек», — заявили в штабе.

Общее число выздоровевших в регионе составляет 159 520.

В целом в России за последние 24 часа выявили 203 949 случаев коронавируса, передаёт Newinform.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.