Врач Стрижелецкий прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Главный врач Городской больницы святого Георгия, с марта 2020 года функционирующей в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом, Валерий Стрижелецкий оценил ситуацию с распространением заболевания в Санкт-Петербурге.

«Не могу сказать, что стационары переполнены, но мы не чувствуем снижения заболеваемости. Я больше чем уверен, что большинство тех пациентов, которые сейчас лечатся в наших в стенах, — это пациенты со штаммом «дельта». Значительная часть пациентов также инфицирована «омикроном», — отметил врач в беседе с «Петербургским дневником».

Он также добавил, что «омикроном» тяжелее болеют пациенты старшей возрастной группы, люди с избыточным весом и не вакцинированные.

«Омикрон» — это локализация в верхних дыхательных путях. Но и «дельта» абсолютно никуда не ушла... Если есть поражения лёгочной ткани, то это точно «дельта», — резюмировал Стрижелецкий.

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