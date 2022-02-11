В Кемеровской области выявили 2297 случаев коронавируса за сутки

В Кемеровской области выявили 2297 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 113 176 жителей. Вылечились 89 647 человек, в том числе 488 — за минувшие 24 часа.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 21 532 жителя.

Также стало известно, что в крупнейших муниципалитетах Тюменской области продлили дистанционное обучение в школах с 14 по 19 февраля, передаёт URA.RU. Об этом заявил заместитель губернатора Алексей Райдер во время онлайн-обращения.

«Дистанционный режим обучения сохраняется в школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима с 14 до 19 февраля. В других муниципалитетах региона школы могут вернуться к обычному режиму работы», — сказал он.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.