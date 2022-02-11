В Татарстане зафиксировали 2238 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.
С начала пандемии в регионе заболели 62 727 жителей.
Также стало известно, что в 2022 году из бюджета Нижегородской области планируется направить свыше 685 млн рублей на закупку лекарств для льготников и больных коронавирусом. Проект соответствующих поправок внёс в заксобрание губернатор Глеб Никитин, передаёт pravda-nn.ru.
«Дополнительные средства для закупки лекарств позволят более полно обеспечить потребности наших граждан и оперативно решать задачи борьбы с COVID-19», — отметил Никитин.
Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.