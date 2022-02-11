В Приморском крае зарегистрировали 1518 случаев COVID-19 за сутки

В Приморском крае зарегистрировали 1518 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Общее число заболевших в регионе достигло 124 717. Выздоровели 101 398 жителей, в том числе 534 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Москве врачи будут посещать горожан старше 65 лет независимо от тяжести течения коронавируса, передаёт сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на персональный сайт мэра Сергея Собянина.

Как отметил Собянин, это позволит обеспечить более комплексный подход к ведению таких пациентов.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.