В Приморском крае зарегистрировали 1518 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Общее число заболевших в регионе достигло 124 717. Выздоровели 101 398 жителей, в том числе 534 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Москве врачи будут посещать горожан старше 65 лет независимо от тяжести течения коронавируса, передаёт сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на персональный сайт мэра Сергея Собянина.
Как отметил Собянин, это позволит обеспечить более комплексный подход к ведению таких пациентов.
Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.