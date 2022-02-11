В Удмуртии выявили 2501 случай COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 2501 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 280 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

В поликлиниках наблюдаются 42 557 человек, заболевание протекает в лёгкой форме.

В ковидных центрах в состоянии средней тяжести находятся 1055 пациентов, в тяжёлом — 236.

Выздоровел за минувшие 24 часа 901 житель.

Также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о прохождении столицей пика заболеваемости «омикроном», передают «Дни.ру» со ссылкой на блог мэра.

«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнём увеличивать объёмы плановой помощи в поликлиниках», — отметил Собянин.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.