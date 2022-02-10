Кардиолог Конев дал советы метеочувствительным людям
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В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что желательно воздержаться от посещения бани, употребления алкоголя и никотина.
«Соблюдать полноценный режим питья, чтобы не было ограничений по выпиваемой жидкости. Лучше отказаться от острого и солёного. От кофеина тоже нужно воздержаться», — считает врач.
По его словам, если есть нарушения обмена глюкозы, то стоит сократить и употребление сладостей.
Как считает Конев, не менее важно соблюдать режим труда и отдыха.
Ранее врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов в беседе с Общественной службой новостей дал советы по мерам безопасности в период пониженного атмосферного давления.