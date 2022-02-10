В Астраханской области открыли четыре амбулаторных центра для пациентов с симптомами ОРВИ

В Астраханской области начали работу ещё четыре амбулаторных центра для пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на COVID-19.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В частности, 9 февраля открыли амбулаторный центр для пациентов с COVID-19 на базе Черноярской районной больницы, 10 февраля — амбулаторный центр на базе отделения неврологии Городской клинической больницы №2 имени братьев Губиных.

С 11 февраля заработают центры в Наримановской и Приволжской районных больницах.

Ранее кандидат биологических наук Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в беседе с URA.RU рассказала, как восстановить сон после COVID-19.