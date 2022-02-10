В Ростовской области подтвердили 4067 случаев COVID-19 за сутки

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В Ростовской области подтвердили 4067 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Ростовской области подтвердили 4067 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В ковидных госпиталях лечатся 3192 пациента.

С начала пандемии в регионе заболели 249 480 жителей. Выздоровели 194 тыс. человек.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе медики ежедневно консультируют около 8 тыс. человек. Большая часть пациентов переносит коронавирус в лёгкой форме, многие лечатся дома, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на региональное правительство.

В феврале на единый номер 122 поступило более 120 тыс. звонков. Наибольшее число было зафиксировано 7 февраля — 23 тыс.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.

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