Кандидат биологических наук Половодова рассказала, как восстановить сон после COVID-19

Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук, рассказала, как восстановить сон после COVID-19.

В беседе с URA.RU она заявила, что необходимо строгое соблюдение режима дня, прогулки на свежем воздухе, правильное питание, сон в полной темноте для полноценной выработки мелатонина.

«По своим пациентам мы видим, что проблема может сохраняться несколько месяцев, человек начинает себя очень плохо чувствовать. Для того чтобы избавиться от бессонницы, нужно в первую очередь соблюдать действенные правила здорового образа жизни, которые, к сожалению, многим кажутся банальными», — отметила специалист.

По словам Половодовой, если этого недостаточно, то можно обратиться к врачу, который назначит соответствующие лекарства.

Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.