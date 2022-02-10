Невролог Царёва рассказала о возможных последствиях COVID-19
- РИА Новости
«Примерно у 30% пациентов с COVID-19 может развиться бессонница. Даже появился новый термин — «ковидсомния», — заявила она в беседе с URA.RU.
По её словам, специфического лечения нет, а продолжается такая бессонница от трёх до шести месяцев.
Как отметила Царёва, решение вопроса зависит от того, насколько быстро у пациента восстанавливается эмоциональное состояние, восполняются ресурсы, отданные ранее на борьбу с вирусом.
Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.