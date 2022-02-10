Путин заявил, что его слова про «красавицу» и Украину не имели личного измерения

Российский президент Владимир Путин заявил, что его слова «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в отношении Киева и Минских соглашений не имели «личного измерения».

«Вы знаете, это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать», — объяснил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Президент отметил, что никогда в своей работе не переходил на личности.

Он отметил, что «вопрос только в том», что когда от главы государства появляются комментарии о том, «что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины», то это «не тот формат», передаёт Life.ru.

По словам российского лидера, если государство приняло на себя определённые обязательства, то их нужно исполнять и «договариваться о том, как это сделать».

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что украинское правительство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — сказал он.

Позже украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера. Также это заявление прокомментировали в Белом доме.