Зеленский прокомментировал сказанные Путиным слова о «красавице» по отношению к Украине

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Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в отношении Киева и Минских соглашений.
Зеленский прокомментировал сказанные Путиным слова о «красавице» по отношению к Украине
  • AP

«Украина очень терпеливая, потому что это (терпение. — RT) — это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян», — заявил Зеленский. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом украинский лидер прокомментировал слова Путина, который привёл  выражение «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» по отношению к Киеву и минским договорённостям, имея в виду, что страна обязана выполнять взятые на себя ранее обязательства.

Зеленский добавил, что «терпение влияет на провокации, на которые Украина не отвечает».

При этом он согласился со словами Путина о том, что Украина «красавица».

«Но насчёт моя — это уже перебор», — заключил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера, сказанные в отношении Киева и Минских соглашений.

До этого Путин высказался о неоднозначной ситуации с позицией Киева по Минским соглашениям. Он констатировал, что руководство Украины делает разные противоречивые заявления о готовности следовать договорённостям.

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