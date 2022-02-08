Песков объяснил слова Путина о Киеве и Минских соглашениях

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова российского лидера Владимира Путина «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в отношении Киева и Минских соглашений.
Песков объяснил слова Путина о Киеве и Минских соглашениях
  • AP

«Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять», — отметил представитель Кремля.

Песков пошутил, что французским журналистам было очень тяжело перевести слова Путина на французский язык.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что украинское правительство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — приводит его слова РИА Новости.

Российский президент отметил, что отсутствует продвижение по таким вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса.

При этом он подчеркнул, что нет альтернативы Минским соглашениям.

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