Псаки прокомментировала слова Путина о «красавице» в отношении Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова российского президента Владимира Путина «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» в отношении Киева и Минских соглашений.

Расшифровка с брифинга Псаки опубликована на сайте Белого дома.

Журналист спросил Псаки, контактировал ли Белый дом с Кремлём на тему этих заявлений после того, как «многие русскоязычные» интерпретировали такие слова как «шутку об изнасиловании, направленную в отношении Украины».

«Ну во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка возмутит всех в этом (американском. — RT) правительстве, независимо от того, исходит она из уст американского или иностранного чиновника», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Также Псаки заявила, что США никогда не сдерживали своих озабоченностей касательно «отсутствия правдивости» в некоторых заявлениях российского президента и представителей руководства России, а также «воинственной риторики», исходящей от них.

Ранее президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в Москве.

На пресс-конференции по итогам переговоров Путин заявил, что украинское правительство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну нравится, не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — сказал он.

Позже украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера.