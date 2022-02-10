Cрок содержания под стражей фигурантов дел о хищении при уборке снега в Петербурге продлён
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«Суд продлил всем фигурантам срок задержания на 72 часа... в отношении Анны Ореховой, Дмитрия Нестеренко, Алексея Веселовзорова и Ивана Макарчука», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов в Telegram.
По версии следствия, в период с 29 ноября по 30 января из бюджета под предлогом оказания услуг по ручной уборке тротуаров Василеостровского района было похищено более 1 млн рублей.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе идёт реформирование системы уборки улиц от снега и наледи.
9 февраля в городские отделы полиции после обысков о хищениях при уборке снега правоохранители доставили семь человек.