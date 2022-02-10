Cрок содержания под стражей фигурантов дел о хищении при уборке снега в Петербурге продлён

Суд продлил четверым фигурантам дел о хищениях при уборке снега в Петербурге срок содержания под стражей на 72 часа.

«Суд продлил всем фигурантам срок задержания на 72 часа... в отношении Анны Ореховой, Дмитрия Нестеренко, Алексея Веселовзорова и Ивана Макарчука», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов в Telegram.

По версии следствия, в период с 29 ноября по 30 января из бюджета под предлогом оказания услуг по ручной уборке тротуаров Василеостровского района было похищено более 1 млн рублей.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе идёт реформирование системы уборки улиц от снега и наледи.

9 февраля в городские отделы полиции после обысков о хищениях при уборке снега правоохранители доставили семь человек.