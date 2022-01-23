Губернатор Петербурга Беглов рассказал о реформировании системы уборки улиц от снега

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге идёт реформирование системы уборки улиц от снега и наледи. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Губернатор Петербурга Беглов рассказал о реформировании системы уборки улиц от снега
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Мы продолжим реформирование системы уборки города, наводим порядок, но нужно определённое время. Уборку города возьмём под городской контроль, создав собственную инфраструктуру. Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а «лоскутное одеяло» бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан», — цитирует Беглова ТАСС.

По его словам, решение вопросов с уборкой и вывозом снега связано с рядом объективных и субъективных проблем.

«Это и разгильдяйство, и большое количество управляющих компаний, которые должны иметь дворников, свою технику, а не заключать какие-то дополнительные контракты», — пояснил Беглов.

Ранее автоюрист Сергей Радько прокомментировал ситуацию с заметаемой снегом разметкой на дорогах и напомнил водителям о штрафах за её пересечение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить