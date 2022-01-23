Губернатор Петербурга Беглов рассказал о реформировании системы уборки улиц от снега

В Санкт-Петербурге идёт реформирование системы уборки улиц от снега и наледи. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Мы продолжим реформирование системы уборки города, наводим порядок, но нужно определённое время. Уборку города возьмём под городской контроль, создав собственную инфраструктуру. Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а «лоскутное одеяло» бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан», — цитирует Беглова ТАСС.

По его словам, решение вопросов с уборкой и вывозом снега связано с рядом объективных и субъективных проблем.

«Это и разгильдяйство, и большое количество управляющих компаний, которые должны иметь дворников, свою технику, а не заключать какие-то дополнительные контракты», — пояснил Беглов.

Ранее автоюрист Сергей Радько прокомментировал ситуацию с заметаемой снегом разметкой на дорогах и напомнил водителям о штрафах за её пересечение.