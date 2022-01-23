Губернатор Петербурга Беглов рассказал о реформировании системы уборки улиц от снега
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«Мы продолжим реформирование системы уборки города, наводим порядок, но нужно определённое время. Уборку города возьмём под городской контроль, создав собственную инфраструктуру. Это важнейшая сфера жизнеобеспечения города, а «лоскутное одеяло» бизнеса не справляется с задачами и злоупотребляет доверием горожан», — цитирует Беглова ТАСС.
По его словам, решение вопросов с уборкой и вывозом снега связано с рядом объективных и субъективных проблем.
«Это и разгильдяйство, и большое количество управляющих компаний, которые должны иметь дворников, свою технику, а не заключать какие-то дополнительные контракты», — пояснил Беглов.
Ранее автоюрист Сергей Радько прокомментировал ситуацию с заметаемой снегом разметкой на дорогах и напомнил водителям о штрафах за её пересечение.