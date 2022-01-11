Автоюрист Радько напомнил водителям о штрафах за пересечение заснеженной разметки

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Автоюрист Сергей Радько в комментарии радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал ситуацию с заметаемой снегом разметкой на дорогах и напомнил водителям о штрафах за её пересечение.
Автоюрист Радько напомнил водителям о штрафах за пересечение заснеженной разметки
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«Любой суд напишет, что водитель должен визуально определять наличие встречной полосы, поэтому маловероятно, что в такой ситуации его не признают виновным», — объяснил он.

По словам Радько, если водитель не заметил линии и заехал на неё на 20 см, это всё равно будет расцениваться как выезд на встречную полосу.

Как считает автоюрист, оспорить взыскание в таком случае практически невозможно.

Он напомнил, что при повороте налево или развороте через сплошную разметку водителей могут оштрафовать на 1—1,5 тыс. рублей.

Если сплошная разметка отделяет попутную полосу для общественного транспорта, то за её пересечение штраф составит 3 тыс. рублей для Москвы и Санкт-Петербурга и 1,5 тыс. рублей для других регионов. Пересечение попутной сплошной разметки карается предупреждением либо штрафом в размере 500 рублей.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor дал советы по безопасному вождению в зимний период.

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