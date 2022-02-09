РИА Новости: в полицию из-за дел по уборке снега в Петербурге доставили семь человек

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В Санкт-Петербурге в отделы полиции после обысков о хищениях при уборке снега правоохранители доставили семь человек.
РИА Новости: в полицию из-за дел по уборке снега в Петербурге доставили семь человек
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«В отделы полиции после обысков доставлены семеро подозреваемых, шестеро из них задержаны, один отпущен под обязательство о явке», — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Ранее в Санкт-Петербурге прошли массовые обыски в организациях, занимающихся уборкой города от снега и наледи.

Коммунальщиков проверяют в связи с уголовными делами о хищении средств и невыполнении своих обязательств.

По данным прокуратуры города, всего возбуждено 19 уголовных дел. 

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