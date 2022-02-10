Иммунолог Болибок дал советы переболевшим «омикроном»

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок дал советы переболевшим «омикроном».

«Болели вы, не болели, всё равно маску нужно носить», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, перекрёстного иммунитета нет, поэтому не исключено, что переболевшие «омикроном» могут инфицироваться «дельтой» в случае, если не будут соблюдать меры предосторожности.

Как считает Болибок, после болезни также лучше не посещать общественные места.

Кроме того, врач порекомендовал воздержаться от физических нагрузок, так как организм после перенесённого заболевания обычно ослаблен.

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