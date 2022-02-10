В Краснодарском крае выявили 3500 случаев COVID-19 за сутки
- AP
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Больше всего заболевших — в Краснодаре (1274 человека), а также в Сочи и Северском районе.
По данным краевого Минздрава, на ИВЛ находятся 108 пациентов, на ЭКМО — шесть.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 2972.
В целом в России за сутки зарегистрировали 197 076 случаев коронавируса, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее отоларинголог врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.