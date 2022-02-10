В Красноярском крае зафиксировали 6631 случай коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Общее число заболевших в регионе достигло 230 464. Вылечились 179 328 жителей, в том числе 1400 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что с начала 2022 года волонтёры в Санкт-Петербурге доставили около 10 тыс. наборов лекарств заболевшим COVID-19, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Ежедневно в работе по доставке задействованы около 30 человек. Один доброволец за смену разносит примерно 20 наборов.
Ранее отоларинголог врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.