В Красноярском крае зафиксировали 6631 случай коронавируса за сутки

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В Красноярском крае зафиксировали 6631 случай коронавируса за последние сутки.
В Красноярском крае зафиксировали 6631 случай коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 230 464. Вылечились 179 328 жителей, в том числе 1400 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что с начала 2022 года волонтёры в Санкт-Петербурге доставили около 10 тыс. наборов лекарств заболевшим COVID-19, передаёт mk.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Ежедневно в работе по доставке задействованы около 30 человек. Один доброволец за смену разносит примерно 20 наборов.

Ранее отоларинголог врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.

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