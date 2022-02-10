В Иркутской области зарегистрировали 3379 случаев коронавируса за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 3379 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 195 036 жителей.

«Лечение в больницах области проходят 3967 пациентов, что на 46 меньше по сравнению с предыдущим днём. Выздоровели после коронавируса 158 889 жителей Иркутской области, 814 человек получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки», — рассказали в штабе.

Также стало известно, что в Севастополе развернули дополнительно 50 коек для пациентов с COVID-19, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развёрнуты 889 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — уточнили в пресс-службе.

Ранее отоларинголог врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.