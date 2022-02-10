В Татарстане выявили 1725 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане выявили 1725 случаев коронавируса за последние сутки. Госпитализированы 432 жителя.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в республике достигло 60 489. Выписан 42 581 человек, в том числе 927 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге зарегистрировали 21 644 случая COVID-19 за сутки, госпитализированы 945 пациентов, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Ранее отоларинголог врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.