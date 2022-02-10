В Кировской области подтвердили 1972 случая COVID-19 за сутки

В Кировской области подтвердили 1972 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В больницах находятся 3899 пациентов. На домашнем лечении — 22 942 пациента с гриппом и ОРВИ и 38 830 — с коронавирусной инфекцией.

Выписаны за минувшие 24 часа 468 жителей области.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 683 случая коронавирусной инфекции за сутки, передаёт ИА SevastopolMedia. Выписаны 46 человек.

Общее число заболевших в городе достигло 62 672.

Вакцинацию прошли 299 343 севастопольца, завершили иммунизацию 285 628.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.