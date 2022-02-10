В Оренбургской области зарегистрировали 2875 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области зарегистрировали 2875 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области зарегистрировали 2875 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

С начала пандемии заболели 138 428 жителей. Показатель заболеваемости составляет 7099,33 на 100 тыс. населения.

Также стало известно, что в Крыму выявили 1,1 тыс. случаев коронавируса за последние 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на республиканский Минздрав.

Общее число заболевших в регионе достигло 141 201.

«За истекшие сутки госпитализированы 178 пациентов, за всё время на стационарном лечении находились 53 128 человек», — заявили в ведомстве.

Выздоровели 128 529 жителей, в том числе 403 — за последние 24 часа.

Ранее отоларинголог врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.

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