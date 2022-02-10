В Тамбовской области выявили 1197 случаев COVID-19 за сутки

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В Тамбовской области выявили 1197 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Тамбовской области выявили 1197 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 77 341. Выписаны 62 609 жителей, в том числе 233 — за минувшие 24 часа.

В стационарах находятся 808 пациентов.

Также стало известно, что глава Кировской области Игорь Васильев встретился с руководителями и врачами медорганизаций, передаёт progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

В ходе встречи и. о. главного врача Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко рассказала, что с 10 февраля ещё одна поликлиника изменит режим работы и будет принимать пациентов только с коронавирусной инфекцией и ОРВИ.

Ранее отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.

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