В Приморье выявили 1520 новых случаев COVID-19 за сутки

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На территории Приморского края выявили 1520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за последние сутки.
В Приморье выявили 1520 новых случаев COVID-19 за сутки
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом пишет vostokmedia.com. Общее число инфицированных в регионе за время пандемии достигло 123 199.

За 24 часа выздоровели 516 жителей, четыре человека скончались.

Наряду с этим, стало известно, что в Удмуртии на карантин по коронавирусу закрыли два детских сада, восемь школ и 207 групп и классов, среди которых 58 групп в детсадах, 72 класса в школах и 77 групп в СПО. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минобразования и науки региона.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ полностью закрылись 35 детских садов, 22 школы и 890 групп и классов.

Ранее сообщалось, что за сутки в Москве были госпитализированы 1374 пациента с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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