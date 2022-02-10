ФАС признала Google нарушившей антимонопольное законодательство

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Федеральная антимонопольная служба признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство.
ФАС признала Google нарушившей антимонопольное законодательство
  • ©Beata Zawrzel/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий

ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Таким образом Google признана виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube.

Дело в отношении Google LLC. из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube было возбуждено в апреле 2021 года.

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