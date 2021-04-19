Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Google LLC. из-за злоупотребления доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС России установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это может привести к ущемлению интересов пользователей и ограничению конкуренции на смежных рынках.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google уплатил штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации из поисковой выдачи.