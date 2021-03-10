Google уплатил штраф в 3 млн рублей

Компания Google уплатила штраф в 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации из поисковой выдачи, заявили в Роскомнадзоре.

Как напомнили в ведомстве, в 2019 году в отношении Google было возбуждено дело об административном правонарушении за неудаление запрещённого контента из поисковой выдачи. Тогда сумма штрафа составила 700 тыс. рублей, штраф был уплачен.

После этого Роскомнадзор выявил, что компания выполняет требования законодательства лишь частично. Это стало основанием для возбуждения дела за повторное административное правонарушение. После этого, в мае 2020 года, суд оштрафовал Google на сумму 1,5 млн рублей. Этот штраф также был уплачен.

«Дальнейший мониторинг выявил, что в поисковой выдаче остаётся порядка 30% ссылок на запрещённый в России контент», — сообщили в РКН. В декабре 2020 года суд назначил компании штраф в размере 3 млн рублей.

В феврале Google был оштрафован во Франции на €1,1 млн за ошибочное составление рейтинга отелей.