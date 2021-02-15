Во Франции оштрафовали компанию Google на €1,1 млн

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Компания Google оштрафована во Франции на €1,1 млн за ошибочное составление рейтинга отелей.
Во Франции оштрафовали компанию Google на €1,1 млн
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коммюнике Генерального управления по конкуренции, потреблению и борьбе с мошенничеством при Минэкономики Франции.

«Расследование, начатое Генеральным управлением… выявило вводящий в заблуждение характер рейтинга отелей, составленный Google. Компании Google Ireland Ltd и Google France скорректировали свою практику и после согласования с прокурором Парижа согласились выплатить штраф в размере €1,1 млн», — говорится в документе.

Отмечается, что расследование проводилось в 2019—2020 годах после подачи жалоб со стороны отельеров.

По данным ведомства, в стране классификация отелей осуществляется на основании единственного официального рейтинга, проводимого Atout France. Google же занимался «классификацией, основанной на собственных критериях». При этом рейтинг американской корпорации вводил в заблуждение потребителей из-за идентичного использования термина «звёзды» и шкалы классификации гостиниц от 1 до 5.

Ранее власти Турции приняли решение оштрафовать американскую компанию Google на $25,6 млн.

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